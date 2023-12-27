شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ2 مليون و259 ألف مواطن بالقوافل الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و259 ألفا و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضى وحتى منتصف شهر ديسمبر الجارى، ضمن حملة 100 يوم صحة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 359 ألفا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألفا و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 121 ألفا و306 مواطنين بمحافظة أسوان، و122 ألفا و636 مواطنًا بأسيوط، و108 آلاف و599 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و44 آلاف و784 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و45 آلفا و155 مواطناً بالأقصر، و19 ألفا و999 مواطنًا بالبحر الأحمر، و151 ألفا و90 مواطناً بالبحيرة، و135 ألفا و924 مواطنًا بالجيزة، و80 آلف و926 مواطناً بالدقهلية، و31 ألفا و872 مواطناً بالسويس، و161 ألفا و181مواطناً بالشرقية، و144 آلف و772 مواطناً بالغربية، و74 ألفا و410 مواطنين بالفيوم، و95 آلف و70 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ113 ألفا و421 مواطناً بالقليوبية، و96 ألفا و404 مواطنين بالمنوفية، و140 ألفا و795 مواطنًا بالمنيا، و37 آلفا و874 مواطناً بالوادى الجديد، و124ألفا و499 مواطناً ببنى سويف، و17 ألفا و713 مواطنا بجنوب سيناء، و108 آلاف و754 مواطناً بدمياط، و100 ألف و225 مواطناً بسوهاج، و11 ألفا و720 مواطنا بشمال سيناء، و44 ألفا و436 مواطنًا بقنا، و82 ألفا و398 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 43 ألفا و883 مواطنًا بمطروح.