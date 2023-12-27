شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات إنسانية لغزة من الإمارات وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ،اليوم الأربعاء ، طائرتين من قطر والإمارات تحملان مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد- في تصريح صحفي - إن طائرة الإمارات وصلت محملة 46،260 طنا، بالإضافة إلى وصول طائرة قطرية تحمل 41،068 طنا من المواد الغذائية والبطاطين.



وأوضح الدكتور خالد ، أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى، للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار رئيس الهلال الأحمر المصري إلى أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 350 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة وجهة إغاثة أممية ، وحملت ما يقدر بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.



وفى سياق متصل، يستعد ميناء رفح البري في شمال سيناء اليوم لاستقبال دفعة جديدة من الجرحي والمصابين الفلسطينيين من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.



وقال مصدر طبي مسئول -فى تصريح صحفي- إنه تم التنسيق لاستقبال 25 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات "الأوروبي وناصر والنجار والأقصى في قطاع غزة" للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية.



وأضاف المصدر أن سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين في ساحة ميناء رفح البري، ونقلهم إلي المستشفيات للعلاج .



وأشار المصدر إلي أن ميناء رفح البري استقبل أمس 6 جرحي ومرضي فلسطينيين و10 مرافقين حيث تم نقلهم للعلاج في مستشفيات بئر العبد التخصصي والشيخ زويد المركزي والعريش العام في شمال سيناء.