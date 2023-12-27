شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق الأفواج السياحية على مطارات مصر بالتزامن مع أعياد رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المطارات المصرية تدفق عدد كبير من الأفواج السياحة، بالتزامن مع أعياد رأس السنة والكريسماس، وذلك نظرًا لحرص المسافرين لقضاء تلك المناسبات في المدن السياحية والأثرية المصرية، حيث قامت وزارة الطيران المدني بتجهيز وتسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم وتسهيل إجراءات سفر ووصول الوفود السياحية الوافدة إلى البلاد خلال تلك الفترة.

وحرصت الشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة، بتزيين المطارات المصرية وخاصة مطارات الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب، بهدف نشر اجواء الاحتفال وبث البهجة لدي المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس السنة في مصر والتي تشهد اقبال سياحي كبير.

وزينت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، كافة صالات مطار القاهرة الدولي المختلفة بأشجار الكريسماس وبابا نويل، وتعليق الزينات والشاشات المضيئة بالاحتفالات، بالإضافة إلى بث الإذاعات الداخلية لمقطوعة عيد الميلاد الشهيرة، خلال إنهاء إجراءات الوصول حرصاً على إضفاء روح الأعياد وجو من البهجة والسرور للركاب والعاملين، وكل مرتادى المطار وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لإستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء.