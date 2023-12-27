شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على مخالفات السيارة من موقع النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتيح لجميع قائدي السيارات طرقا جديدة إلكترونية لتقديم التظلم على مخالفات المرور بالنيابة العامة، من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين والتظلم على مخالفات السيارة والقيادة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

وأتاحت النيابة العامة تلك الخدمة من خلال الموقع الخاص بها مجانًا لجميع المواطنين، حيث يرغب الكثير من سائقى السيارات في تقديم التظلمات على مخالفات المرور دون الحاجة للازدحام داخل المقرات المخصصة لذلك بنيابات المرور.

جاء ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، ويتم التظلم علي المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.

3- كتابة الرقم القومى بالخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم ثم الضغط على «تظلم».

6ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

7ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

8- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.