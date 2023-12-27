شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تنفى صحة تصريحات متحدث الحرس الثورى بشأن دوافع عملية طوفان الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت حركة حماس صحة تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وقالت الحركة: "لا صحة لما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها".

كان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قال صباح اليوم، إن عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قاسم سليمانى.