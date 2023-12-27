شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى تعرف على مشتملات جهاز التابلت أثناء استلامه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بجميع مشتملاته من شاحن وجراب أو حافظة تابلت بالإضافة إلى سماعة وقلم التابلت، مشددة على ضرورة تأكد الطالب من وجود جميع المشتملات مع الجهاز والحفاظ عليها لأن ضياعها مسئولية الطالب وسيقوم بتعويضها من حسابه الخاصة.

فيما وجهت المدارس الطلاب بضرورة توصيل التابلت بالانترنت فى المنزل واستقبال التطبيق الجديد الذى تم إتاحته من قبل الوزارة كما يجب ترك التابلت متصل بالانترنت لاستقبال تنزيل التطبيق.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب. وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.