شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الاستعلام عن المعاش بعد زيادة الحد الأدنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، كما يمكن الاستعلام قيمة المعاش إلكترونيا دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب التأمينات، حيث يستطيع صاحب المعاش الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن المعاش من خلال تسجيل الرقم القومي والدخول كمستخدم إلى جانب تسجيل كلمة المرور.

على جانب أخر، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من أول شهر يناير 2024، لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيهاً بدلًا من 1105 جنيهاً، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.