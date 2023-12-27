شكرا لقرائتكم خبر عن غزيرة ورعدية وتصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار اليوم وغدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس وخرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لليوم السابع ، البلاد تشهد امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط يؤدى ذلك إلى زيادة كميات وفرص الأمطار ومناطق سقوط الأمطار لتكون أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وتغزر أحيانا خلال فترة المساء.

وتابعت أنه متوقع تقدم الأمطار خلال فترة المساء وساعات الليل لمناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى أمطار خفيفة لمتوسطة تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد ومدن القناة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع مع يوم غدا الخميس زيادة كميات الأمطار على شرق البلاد، حيث متوقع أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء).

وتابعت: ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأشارت: وأيضا متوقع غدا نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.