شكرا لقرائتكم خبر عن وزرة العدل: إنجاز 97.4% من إجمالى القضايا من ديسمبر 2019 حتى يوليو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى في مصر والجهات المعاونة، خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2023.

وعن إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم إنجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.