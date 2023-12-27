شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بإنشاء محطات طاقة متجددة بـ"بنبان" وتوسعة مستشفى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 590 لسنة 2023، بتخصيص مساحة 11111.51 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بنبان بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (إنشاء محطات طاقة متجددة).

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 591 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض بمساحة أكثر من 4،54 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العلمين بمحافظة مطروح، لاستخدامها فى توسعة مستشفى العلمين النموذجى.