شكرا لقرائتكم خبر عن غزة: 16 مجزرة خلال 24 ساعة أسقطت 195 فلسطينيا والحصيلة 21110 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدًا و325 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 21.110 شهيد 55.243 إصابة.



وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إن الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع "ناصر" الطبي وهناك خوف من أن يُكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي، مطالبًا المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع "ناصر" الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه.



وطالب القدرة كذلك كافة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات عاجلة لاعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.