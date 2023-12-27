شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود مركز بحوث الصحراء من أجل التنمية فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموى لها وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كافة الأصعدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على جهود مركز بحوث الصحراء فى التنمية بسيناء:

1- توفير 100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلى للمنطقة.

2- توفير 200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان سيتم زراعتهم من خلال حقول إرشادية تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.

3- توفير 3000 شكارة كومبوست "سماد عضوي" وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية.

4- توفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكافة التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التى تعمل على تقليل الإجهاد الملحى لبعض الزراعات داخل التجمعات التى تعانى من زيادة ملوحة التربة.