شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة مارمرقس ومارلوقا بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بكنيسة مارمرقس ومارلوقا بالهضبة الوسطى (المقطم)، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

وفى سياق متصل، قال قداسة البابا خلال لقائه بطريرك الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكسفى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين فالمسيح قال لما لن دخلوا الملكوت إذا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلذلكنسير على طريق الملكوت ووجود الأطفال تعبير على أن الله ما زال يحب العالم فيخلق كل يوم كثيرين فالمسيح جاء طفلا من أجل أن يقدم الخلاص فالأطفالرؤيته وخدمته مفرحة كثيرا كنا نفرح بالمزود، موضحا أن مجئ المسيح دليل على حب الله للإنسان فخدمتهم ومحبتهم تؤثر فينا.

وأضاف البابا أن الحروب والصراعات فى فلسطين نتأثر بها كثيرا من أجل كل الضحايا والمصابين فما ذنبهم وماذا صنعوا من أجل كل هذه الدماء فكما يصرخدم أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس فأطفال اليوم يصرخون أيضا، موضحا أن ما نراه هو ما فعلته الخطية فى الإنسان، جعلت قلبه مظلما وعند مجئالمسيح تجدد الرجاء فى الحياة الأفضل.

وقدم قداسة البابا خالص المحبة والتهنئة بالعيد لبطريرك والكنيسة الروم الأرثوذكس، قائلا عندما نزوركم يوم 25 يناير تكتمل فى قلوبنا أعيادنا فى 7 يناير ونصلى من أجل أن يعطيكم المسيح وافر الصحة والمحبة وأن تعملوا من أجل خدمته.