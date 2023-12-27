شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تنمية مهارات 2000 شاب مجانًا على مهن المُستقبل بشهادات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعا شحاتة، الشباب المصرى إلى سرعة التقديم فى هذه المنحة المجانية بمعهد السالزيان، فى إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التى تقدمها «الجمهورية الجديدة» له فى مجال التدريب المهنى لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل فى الداخل و"الخارج"، موضحا أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن أهمية الاستمرار فى تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفنى باحتياجات سوق العمل.

وأضاف "الوزير"، أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية فى الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها فى مجال التدريب المهنى، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..وبرهن "الوزير" على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالى بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصرى، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل، من خلال التعاون الحالى بين "الوزارة" و"المعهد".

وأفاد بيان "الوزارة" بأن مُميزات المِنحة الجديدة :الحصول على دورة فنية، ولغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية، وأيضًا الموضوعات التى سوف يتم تدريسها فى دورة مهارات الحياة وهي: الوعى الذاتى، ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق اجتياز مقابلات العمل..وأن من شروط التقديم على تلك المنحة: أن يكون المتدرب مصرى الجنسية، ولا تتجاوز سنه عن 40 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط كحد أدنى، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا للتدريب على الدورات الثلاث، واجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام، كما يمكن التسجيل فى المنحة من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9

وقال إن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف، ومُدة الدورات اللغوية 45 يومًا، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يومًا، وأن التدريب بمقر المعهد وعنوانه: 2 شارع عبدالقادر طه، الساحل، القاهرة.

ولفت إلى أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المُتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفًا، كما يبدأ المتدرب فى الحضور إلى المعهد عندما يتم إبلاغه بمواعيد الدورات التدريبية..

وأشارت إلى أن المنحة قد بدأت، عندما إلتقى الوزير بقيادات السفارة الإيطالية بالقاهرة، يوم 5 أكتوبر 2023، لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى، فى مجالات ذات الإهتمام المُشترك، وفى يوم 7 ديسمبر 2023، كانت زيارة الوزير إلى معهد الساليزيان، ليشهد أُولى ثِمار التعاون، بدورات تدريبية مجانية لشباب مصرى، وإستمع الوزير إلى المُتدربين، الذين وجهوا شُكرهم وتقديرهم، للدولة المصرية، ووزارة العمل على هذه المِنح المجانية التى استهدفت- فى المرحلة الأولى- تدريب وتأهيل وتنمية مهارات المُتدربين على مِهن المستقبل، وإعدادهم لسوق العمل فى الداخل والخارج، وهو التوجيه المُستمر من السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وتوعيتهم بثقافة الجمهورية الجديدة نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل..إلى تفاصيل قصة النجاح هذه.

وأضافت: يوم 11 سبتمبر 2023، إستجاب وزير العمل حسن شحاتة لدعوة مدير عام معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالى بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، وذلك للإطلاع على نشاط «المعهد» ودوره فى تخريج دفعات من الشباب المصرى، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل الداخلى والخارجي..ووجه الوزير شحاتة فريق العمل المُتخصص من «الوزارة» بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وزير العمل حسن شحاتة، بمقر«الوزارة» مع وفد من قيادات المعهد: المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشؤون القانونية، ومينا نصر المترجم.

وقال الوزير حسن شحاتة فى اللقاء الأول إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصرها فى مجرد بروتوكول، بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل فى ملف التدريب المهنى، وتنمية مهارات الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية «كورسات» داخل ورش المعهد، وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربى «المعهد» لتدريب مُتدربين فى مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادت دولية، بل وقيام «الوزارة» بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من «المعهد» أو من «مراكز تدريب الوزارة».

وأوضح «الوزير» سعى «الوزارة» إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهنى ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفنى والحرفي..وتقديم كل أنواع الدعم من أجل تدريب الشباب، وذلك من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

وفى يوم 7 ديسمبر 2023، تفقد حسن شحاتة وزير العمل، دورات تدريب مهنى يُشارك فيها 151 شابًا وفتًاة على مِهن الكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالى بالقاهرة، وإلتقى "الوزير" بالمتدربين، الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والتى تُنفذها "الوزارة" مع "المعهد".

وتأتى هذه "الدورة"، كأول ثمرة فى ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، و"المعهد"، جرى توقيعه فى أكتوبر 2023 الماضى، أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، و"مهارات حياة"..ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال التدريب المهنى، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل فى المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وبحسب بيان صحفى، تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابا وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسى الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثانى «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثانى أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم إلى Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم، و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino، " وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الإيطالى، والمُتخصصين فى ملف التدريب المهنى من "الوزارة"، إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول، وقالوا أنه خلال الـ 10 أيام المُقبلة، سيتم البدء فى دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتًاة على مِهن: تفصيل وخياطة، وميكانيكا سيارات، وصيانة غسالات، ولف مواتير، وتكييف وتبريد، ورسم هندسى، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلى، ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين فى الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتى العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين فى هذا القطاع فى مجال عملهم وتخصصهم.