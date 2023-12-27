سيدة و3 رجال.. ضبط المتهمين باحتجاز كهربائي سيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيدة وثلاثة أشخاص؛ لقيامهم باحتجاز آخر بالقاهرة بسبب خلافات مالية.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدي على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، واصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالي.

وفي وقتٍ لاحق حضر للقسم المجني عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجني عليه بقيامهم باحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجني عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجني عليه مدين لها بمبلغ مالي ولم يقم برده، وفي سبيل ذلك قامت بالاستعانة بباقي المتهمين واستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجني عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.