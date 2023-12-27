حاول منعه من سرقة أمواله.. عاطل يمزق جسد طالب في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص ببني سويف، لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته بقصد سرقة مبلغ مالى منه.

كان مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا باستقبالها (طالب، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

وبالفحص أكدت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) وأنه حال سير المُصاب بالطريق العام بدائرة المركز وبحوزته (مبلغ مالى) أثناء محاولة المتهم سرقة المبلغ المالى قاومه المجنى عليه فقام بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه , بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.