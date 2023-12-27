صور| ضبط 30 كيلو حشيش بحوزة عناصر إجرامية بمطروح والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "مطروح – البحيرة" بقصد الإتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط، تابعت (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن "مطروح - البحيرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - سيارة)، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.100.000) اثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.