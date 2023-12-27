"قفشته في حضن مراتي".. قصة مقتل بائع على يد زوج عشيقته في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

مبكرا وعلى غير العادة، رجع "محمد س." فجأة إلى مسكنه بمنطقة دار السلام، بعدما شعر بإعياء أثناء عمله، فوجد زوجته في أحضان عشيقها، لم يتمالك أعصابه وانهال عليهما طعنًا بسكين، ما أسفر عن مقتل العشيق وإصابة الزوجة.

المجني عليهما، " أشرف ح." بائع خضروات، وعشيقته "ندى" ربة منزل، أما المتهم فهو "محمد س." عامل، جميعهم مقيمين بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

بعد قصة حُب مشهودة تزوج المتهم ندى، وأقاما في شقة سكنية بالمنطقة مسرح الحادث.

في يوم ما وأثناء شراء الزوجة احتياجات الأسرة من سوق بالمنطقة تعرفت على أحد الباعة، بمرور الوقت توطدت علاقتهما وتعددت لقاءتهما في غياب الزوج.

صباح أمس الثلاثاء، خرج الزوج قاصدا محل عمله، وما إن اطمأنت الزوجة لوصول زوجها إلى عمله، هاتفت عشيقها :"تعالى جوزي خرج".

بينما العشيق في طريقة لمكسن عشيقته، شعر الزوج بحالة إعياء، وعاد إلى مسكنه. ثوان معدودة وصل العشيق إلى عشيقته، دخلا إلى غرفة النوم ونزعا ملابسهما، وهما إلى ممارسة العلاقة المحرمة.

فجأة وصل الزوج إلى مسكنه، فتح الباب بهدوء حتى لا يزعج زوجته، فانزعج عندما سمع همهمات من داخل غرفة نومه، فدفع باب الحجرة بقدمه ليفاجئ بزوجته في حضن عشيقها عاريين.

مسرعا توجه نحو المطبخ، أحضر سكينا وانقض عليهما طعنا ما أسفر عن مصرع العشيق وإصابة الزوجة.

صرخات مدوية أطلقتها الزوجة، مستغيثة بالجيران الذين تجمعوا لاستبيان ما يدور داخل شقة جارهما، وأبلغوا أجهزة الأمن.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام وتمكنت من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.