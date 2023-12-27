إحالة "طبيب روض الفرج" المتهم بممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أحالت محكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى فضيلة المفتى، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.

وحددت المحكمة، جلسة 29 من شهر فبراير للنطق بالحكم.

وكانت حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الفاحشة مقابل إجراء عملية إجهاض، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

وكشفت التحقيقات عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الرذيلة معهن ويبتزهن بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.