وصف دقيق لأبسط الملاحظات.. أسرار المعاينة التصويرية في كشف الجرائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

في جرائم القتل، وبمجرد اعتراف المتهم بارتكاب جريمته، تقوم النيابة العامة بوضع الإثبات النهائي لاستكمال التحقيقات، وتصطحب المتهم ليقوم بالمعاينة التصويرية بمكان ارتكاب الجريمة، لكشف ملابسات القضية، ويتم هذا الإجراء في جرائم معينة مثل القتل والسرقة والاغتصاب.

فالإجراء يأتي باصطحاب النيابة العامة للمتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة، من أجل وضع التصور النهائي للجريمة.

ويمثل المتهم كيف ارتكب جريمته، وفي كل حركة ومع وصف دقيق لأبسط الملاحظات، يقوم أحد المكلفين بتصوير كل حركة يفعلها المتهم، لإرفاق الصور مع أمر إحالة المتهم للمحكمة، حتى تضح الصورة الكاملة أمامها من اتجاهات القضية وكيفية استخدام سلاح الجريمة.

وبالنسبة لشروط المعاينة، أن تكون النيابة العامة استمعت إلى أقوال المتهم وبمجرد اعترافاته تنتقل رفقة الجاني إلى المكان حتى لا يضيع آثار الجريمة ومعالمها في مسرح الحادث.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تكون النيابة العامة، انتهت من التحقيقات من (مناظرة الجثة، واستماع أقوال الشهود، والاطلاع المبدأي على تقرير الأدلة الجنائية)، حتى تكون الصورة كاملة أمام جهة التحقيق قبل معاينة مكان الحادث، ويساعد هذا الإجراء أيضا في الوقوف على أدوار الجناة (إن كان أكثر من شخص)، في الجريمة، والتأكد من صدق أو كذب الاعتراف والتعارض إن وجد بين أقوالهم .

ويكون تمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية، بحضور النيابة العامة، وسكرتير التحقيق، وأحد رجال الأدلة الجنائية، ويستعان بفرد أمن يقوم بدور الضحية، ويمثل مع المتهم كيف ارتكب جريمته، ويحدث كل هذا تحت المراقبة (فيديو صوت وصورة، وأيضا صور فوتوغرافية) من خلال الأدلة الجنائية، ويتم إرفاقها في اسطوانة ضمن أحراز القضية.

وتحتاج بعض الجرائم إلى إعادة تمثيل ومحاكاة لاستقصاء الأدلة المتعلقة بها، ويتوقف ذلك على نوع الجريمة وطبيعتها، وتكون المعاينة التصويرية دليلا قويا مثلما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، والتي اتهمت بقتل سائق حاول اغتصابها، في صحراء العياط بـ13 طعنة.

وبعد تمثيل الجريمة، تبين صدق الفتاة بعدما تطابق أقوالها مع التمثيل، وفي النهاية قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي السابق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ نظرا لكونها في حالة دفاع شرعي عن النفس أثناء مقاومتها محاولة الاعتداء عليها من قبل المتهم.