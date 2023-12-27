ضبط 4 متهمين بحوزتهم 14 كجم حشيش وبانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الأقصر، الجيزة) جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية آلية – بندقية خرطوش- 2 فرد محلي وعدد من الطلقات).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.