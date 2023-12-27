الحكومة: العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.

جاء ذلك بحسب بيان حكومي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

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