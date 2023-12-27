جنيه معدني بشعار عيد الشرطة.. موافقة حكومية لسك العملة تخليدا للذكرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة، غير متداولة، فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة " قادرون باختلاف"، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وذلك بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه تحمل شعار (عيد الشرطة) 72 عاما، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الشرطة تخليدا لهذه الذكرى.

جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لمجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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