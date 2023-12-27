الحكومة: ضم شهداء ومصابي الحروب السابقة إلى صندوق "ضحايا العمليات الحربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، خلال الحروب السابقة (من حرب 1948 وحتى حرب أكتوبر 1973) إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.

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