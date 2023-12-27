محافظ الجيزة يوجه بإنهاء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد اليوم الأربعاء، بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل، أحد المشاريع القومية العملاقة والتي ستساهم في خدمة قطاع كبير من المواطنين، وذلك في إطار التجهيزات الجارية لافتتاحها .

وثمن المحافظ جهود الدولة لتنفيذ واحدا من أكبر مشروعات السكك الحديدية والذي سيغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى بواحدة من أكبر المحطات التبادلية لقطارات الصعيد .

وكلف المحافظ - خلال جولته - بسرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات العقارات المحيطة ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة وتخطيط الطريق وتوحيد أرصفة المشاة ، ورفع كفاءة شبكة الإنارة وتدعيم النقاط التي بحاجة لزيادة أعمدة الإنارة بها .

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير بمنطقة أحمد عرابي ، ووجه الأجهزة التنفيذية المختصة بضرورة مراعاة عمل رامبات بأرصفة المشاه لخدمة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بشكل حضاري لإعطاء المظهر الجمالي للشارع .

كما وجه راشد بضرورة رفع كفاءة المساحات الفضاء والكائنة أسفل المحاور المرورية وتدعيمها بالزراعات والمسطحات الخضراء ، ورفع كفاءة ودهان كوبري مشاه المواطنين الكائن بمطار إمبابة لعبور المواطنين من قاطني المنطقة إلى شارع السودان .. مشددا على رفع مخلفات الرتش وناتج الأعمال وإزالة اللافتات الدعائية من على الأسوار والمنازل للحفاظ على الشكل الحضاري.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، محمد نور السكرتير العام المساعد وعدد من المسئولين بالأجهزة التنفيذية وقيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة .