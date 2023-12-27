"الوطنية للصحافة": مد 3 شهور لقيادات المؤسسات.. و250 علاوة جديدة من أول يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والاصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إجراء التغييرات الصحفية المرتقبة أيهما أقرب، على أن يكون التكليف بتسيير الأعمال في حدود الأعمال اللازمة، والضرورية لإدارة المؤسسات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالمؤسسات الصحفية القومية وأنشطتها المختلفة خلال الفترة الماضية.

كما وافقت الهيئة على المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن العلاوة الدورية، بأن يكون الحد الأقصى لعلاوة يناير ٢٥٠ جنيها والحد الأدنى ١٥٠ جنيها، بنفس شروط وضوابط العام السابق.

ووافقت الهيئة على مشروع إنشاء جامعة لمؤسسة أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر وفقاً للدراسات المالية والفنية التي تم اعدادها للمشروع، ومشروع إنشاء مدرسة دولية لمؤسسة أخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمنطقة القطامية، والبدء في إجراءات طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.