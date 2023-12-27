شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المستحقة لإضافة مواليد على بطاقات التموين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على جانب آخر، تنظر الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، فى عروض الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024، حيث يتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بـ40 جنيها للعبوة 800 جرام.

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