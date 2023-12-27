شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: إنجاز 94% من إجمالى 1.9 مليون دعوى مقيدة أمام محاكم الأسرة من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى فى مصر والجهات المعاونة.

وعن إنجاز القضايا فى الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم إنجاز نسبة 94% من إجمالى مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.