شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 83.6 % من الدعاوى أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 لأغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى فى مصر والجهات المعاونة.

وعن إنجاز الدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتي أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى.

وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.