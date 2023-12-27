شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالقاهرة تنفذ حملات توعية بأهمية الحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، متمثلة فى الإدارات التابعة لقطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة (التوعية - المشاركة المجتمعية - استطلاع الرأي)، أنشطتها خلال شهر ديسمبر 2023 من خلال عدة محاور شملت تنفيذ أنشطة توعوية متعددة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمكتبات وقصور الثقافة ودور العبادة ، بالإضافة لتنفيذ حملات طرق للأبواب وأنشطة توعوية وانتشار سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة لتلقى شكاوى العملاء والمعمل المتنقل لرفع عينات من المنازل والتأكيد على جودة المياه والمشاركة فى القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بمناطق الخبيرى بالمعادى والاسمرات بالمقطم، وشارك فى الندوات كلا من وعظ الازهر الشريف والهيئة العامة لقصور الثقافة وجهاز المحروسة وأهالينا.

كما تم تنفيذ العديد من حملات التوعية الميدانية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب بمناطق (مدينة نصر ومصر الجديدة وحدائق القبة وشبرا مصر والنزهة والسيدة زينب والجمالية وباب الشعرية والوايلى وروض الفرج والزيتون).

وتضمنت الأنشطة التوعوية أيضاً تنفيذ ندوات توعية بالمدارس ودور العبادة بمناطق شبرا الخيمة والزمالك ومصر الجديدة , بالإضافة لتوعية الحضور بأهمية القطع الموفرة للمياه.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة تسعى جاهدة وفقا لخطط عمل مدروسة بعناية لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الشركة بكافة مناطق محافظة القاهرة.