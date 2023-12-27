اتحاد عمال القليوبية يكرم اللجان النقابية والعمالية لجهودهم بانتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، نظم الاتحاد المحلى لنقابات العمال بالقليوبية، برئاسة عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، رئيس اتحاد عمال القليوبية، وأمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، حفل تكريم قيادات وأعضاء اللجان النقابية والعمالية، تقديرا لجهودهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وذلك بحضور، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المهندس خالد منير الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، عباس صابر أمين عام اتحاد عمال القليوبية، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبترول، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال القليوبية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية.

وقال رئيس اتحاد عمال القليوبية، إن الاحتفالية جاءت عقب نجاح الاستحقاق الدستورى، والذى لعب فيه اتحاد عمال مصر ولجانة النقابية، دورا بارزا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة ووجه رئيس اتحاد عمال القليوبية، الشكر لكافة أعضاء اللجان النقابية، وعمال القليوبية على جهودهم فى الاستحقاق الدستورى، والتى أسفرت الانتخابات الرئاسية عن مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل، حتى حقق الرئيس السيسى النجاح فى تولى مسئولية البلاد لولاية جديدة.

شهد الحفل تكريم أعضاء اللجان النقابية والقيادات العمالية، تقديرا لجهودهم خلال فترة الاستحقاقات الدستورية، والعمل على ظهور العملية الانتخابية بهاذ الشكل الذى يليق بالمصريين.

ووجة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لجميع اللجان النقابية على جهدهم الكبير خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن غرفة عمليات الاتحاد، لم ترصد أى تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة ونزاهة العملية الانتخابية داخل اللجان أو خارجها.

وأكد عباس صابر، الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، أن المشاهد الرائعة والمشرفة التى شاهدناها فى مراكز الاقتراع، تستحق الإشادة بوعى المصريين.

وأشاد المهندس خالد الفقى، بدور العاملين وحرصهم الدائم على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية، موجها لأعضاء اللجان النقابية والعمالية كل التحية والتقدير.

وأرسل اتحاد عمال القليوبية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.