الأوراق المطلوبة لمشروع "ورشتى" لدعم أصحاب ورش الذهب والفضة

القاهرة - سامية سيد - عقدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء الاجتماع الثانى مع أصحاب ورش الذهب والفضة فى منطقة الجمالية بالقاهرة ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالبروتوكول الذى تم توقيعه منتصف ديسمبر الجارى مع البنك الزراعى المصرى بهدف تمويل 250 ورشة منها 50 ورشة فى المرحلة الأولى.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن منطقة الجمالية تضم ما يقرب من 250 ورشة ذهب وفضة سيتم اختيار 50 ورشة منها والتى ستنطبق عليها الشروط الخاصة بالتمويل وأن مشروع ورشتى يمثل قيمة مضافة لورش الذهب والفضة للحفاظ على تلك المهنة وعدم تسريب العاملين بها إضافة إلى تطوير المنتجات التى يتم تصنيعها بتلك الورش، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيها بشأن عرض منتجات المشغولات الذهبية التى يتم إنتاجها الورش الصغيرة والمتوسطة وذلك فى معرض نيبو القادم والمعارض المتخصصة.

من جهته أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الغرض الرئيسى من المشروع دعم الورش المتوسطة والصغيرة توفير المعدات ومستلزمات الإنتاج للورش ويمكن استخدام القرض فى تمويل الأجهزة الخاصة بالتصنيع والتى تعمل على الارتقاء بالقطاع لتوفير فرص عمل ومنع تسرب العمالة الماهرة فى هذا المجال وامتهانها مهن أخرى لافتا إلى أن ذلك يعمل على تنشيط مبيعات ورش الذهب والفضة فى السوق المحلية كما يساهم فى زيادة معدلات تصدير المشغولات الذهبية، مما يجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها الكبرى فى السوق المحلية كما أن معرض الذهب نبيو فى دورته القادمة 2024 سيكون به مكان مخصص لتمويل مشروع ورشتى حيث أنه مستهدف تمويل 250 ورشة على مستوى الجمهورية عبر 5 مراحل كل مرحلة منها 50 ورشة بالإضافة إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث مع أصحاب الورش المنتجة للذهب والفضة فى الجمالية الاسبوع القادم، بهدف التعريف بفوائد المشروع المقدم لهم.

وقال عاطف شمعون، مدير إدارة الشئون القانونية، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إنه يتم التأكد من كافة المستندات المطلوبة والتى تم تقديمها من قبل أصحاب ورش الذهب والفضة الراغبين فى الحصول على القرض المالى من البنك الزراعى المصرى طبقا للبروتوكول الموقع مع المصلحة.

من جهتها قالت المهندسة مها عبد الحميد، مديرة إدارة التفتيش الفنى بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من أصحاب الورش للاستفادة من الحصول على التمويل المالى من البنك الزراعى المصرى هى بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، ورخصة صناعة المصوغات وفيش وتشبيه وأنه يتم التواصل المستمر مع أصحاب الورش للحصول على القرض المالى بما يساهم تنشيط جودة عالية تضاهى المنتجات العالمية وتبلغ قيمة القرض المقدم من البنك الزراعى المصرى مليون جنيه كحد أقصى لكل ورشة من الورش بنسبة فائدة متناقصة 5% تسدد على عامين أو 3 أعوام.