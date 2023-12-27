سيدة في الوضع الأوزيري.. الداخلية تسقط إمبراطور الآثار بحوزته 1836 قطعة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بالمعاش، بحوزته 1836 قطعة أثرية.

معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا، أفادت حيازة (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") قطع أثرية بقصد الاتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبي عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها ٧ تماثيل خشبية - ٩ أواني ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام - ٣ وجوه خشبية- ٢ مزهرة من الزجاج - ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية - تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة في الوضع الوضع الأوزيري ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر- ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة - ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليوناني الروماني).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.