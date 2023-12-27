1000 دولار مصروفات إدارية.. بيان مهم من الداخلية للأجانب الُمقيمين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تهيب الاداره العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من عملات حرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وذكرت الإدارة في بيان لها اليوم الأربعاء، على صفحة وزارة الداخلية، عبر فيس بوك، أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.