بـ 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأربعاء على حريق نشب داخل مركز صيانة السيارات بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

بالعقار رقم 40 بشارع السحاب بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مركز صيانة سيارات أسفل العقار رقم 40 بشارع السحاب بدائرة القسم.

دفعت الإدارة العامة لقوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها لأي أماكن تجاور المركز صيانة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.