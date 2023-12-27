أخبار مصر

الفائز بالفرع الأول بـ "العالمية للقرآن": شكرا للرئيس لاهتمامه بأهل القرآن وحفظته

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب المتسابق محمد شعبان عبد الله جعفر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، من جمهورية مصر العربية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته.

وتوجه خلال كلمته في الحفل الختامي للمسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله (عز وجل)، مؤكدًا أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله (عز وجل) وحفظته.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا