شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية - أردنية ترفض تصفية القضية الفلسطينية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى والملك عبدالله الثانى يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة.. قمة مصرية - أردنية ترفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.. الزعيمان يحذران من توسيع دائرة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.. والحل الوحيد أمام المجتمع الدولى هو الدفع نحو الوقف الفورى لإطلاق النار".

اقرأ فى العدد أيضا..

- تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص فى مسيرة التنمية الشاملة.. قرارات مهمة للحكومة تشمل العفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة و25 يناير.. 3 ملايين عملة فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة.. والموافقة على إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة بـ «اقتصادية قناة السويس»

- المذبحة مستمرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين فى غزة

- الأهلى يبحث عن السوبر الـ14 أمام مودرن فيوتشر.. الليلة

- توطين صناعة الدواء واللقاحات يستهدف حماية صحة المصريين

- أكرم القصاص يكتب: مصر والأردن.. تنسيق وخطوط اتصال لوقف العدوان على غزة

- رجعت الشتوية.. «الأرصاد»: يناير الأبرد خلال العام وأجواء الشتاء الحالى قريبة من الشتاء الماضى.. وغرفة أزمات لمتابعة التقلبات على مدار اليوم

- لا للتلوث.. مصر تدخل السباق العالمى لمشروعات الطاقة النظيفة

- «الكريسماس» شكل تانى فى واحة سيوة

- الريف المصرى فى قلب اهتمامات الدولة.. »القباج« أمام المؤتمر السنوى للمركز القومى للبحوث االجتماعية: الدولة تسعى بشكل حثيث لتنمية الريف من كل الجوانب

- توقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتطوير المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"

"التموين": ضبط مسؤول مشروع - جمعيتى بالمجمعات للتالعب فى السلع