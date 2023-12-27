شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والتى تم إطلاقها شهر مارس الماضى، موضحًا أنه عندما اطلقت الاستراتيجية كانت فى حضور 600 عالم وباحث وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وممثلين من كل الجامعات وتم إطلاق 5 ورش عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس لوضع الاستراتيجية وتم تبادل الأفكار والرؤى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة،الاستراتيجية تناولت التحديات عن وظائف المستقبل والاحتياجات المحلية والدولية وتجهيز الخريجين لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج مرتقبة، ومن خلال تكامل العناصر المختلفة اصدرنا برامج جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وتابع وزير التعليم العالى ، أن تطوير منظومة التعليم العالى تناولت دور المستشفيات الجامعية ودور الجامعات فى خدمة المجتمع ، مشيدًا بدور جامعة القاهرة فى خدمة احتياجات الدولة.

واستطرد وزير التعليم العالى، عندما اطلقنا الاستراتيجية كان لدينا 7 مبادئ بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالى، موضحا أن كل المحاور شهدت تحقيق انجازات منذ اطلاقها مستعرضا التحديات التى يجب العمل عليها وتحقيق اطار لتكامل مؤسسات التعليم والإطار الإقليمي وفقا لكل خصائص واحتياجات الإقليم فى المستقبل والانشطة الاقتصادية.