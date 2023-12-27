وزارة التموين تكشف أسعار السكر الحر والتمويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أسعار السكر الحر والتموينى، موضحا أن كيلو السكر يُصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بـ30 جنيهًا.

وأكد كمال أن لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 ك سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع علىً قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه حاليا يتم صرف 2ك سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو و1 كيلو سكر للبطاقة التى تشتمل على ٣ أفراد فأقل.

وأشار إلى أن انتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن ويوجد عجز يتراوح من 400 ألف إلى 500 ألف طن، ويتم توفير العجز من خلال الاستيراد من الخارج وكان يقوم بذلك القطاع الخاص، وحينما حدث زيادات عالمية في السكر لم يستطع القطاع الخاص استيراد السكر.

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