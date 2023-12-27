"سقطت من الدور السابع".. التحقيق في مصرع ربة منزل بمنطقة أوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة شمال الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق السابع عقب اختلال توازنها بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

بدورها طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باختلال توازنها وسقوطها من الطابق السابع، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.