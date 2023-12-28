شاب ينهي حياته من أعلى مستشفى الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بهدوء وثقة يحسد عليها، دلف شاب الى مستشفى الحوامدية غير عابئ بسؤال فرد الأمن عن هويته لينهي حياته قفزا من أعلى المبنى.

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بالمستشفى.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شابا زعم كونه طبيب صيدلي حديث العهد بالمستشفى صعد إلى الطابق السابع وقفز.

التحريات رجحت إقدامه على تلك الخطوة لمروره بأزمة نفسية وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.