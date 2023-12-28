شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالتعليم العالى: لدينا أكثر من 2.3 مليون طالب فى التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أحمد الصباغ، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أننا منذ عام 2019 حتى 2023 أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية متخصصة ويطلب مننا أنواع مهن تكنولوجية، موضحا أنه مع نجاح التجربة هناك إقبال الطلب عليها سواء محليا وإقليميا، والرئيس السيسي وجه بأننا نحتاج مزيد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة.
وتابع: "عملنا دراسات ووفقا للدراسات الديمغرافية وجدنا أننا محتاجين حوالي 20 جامعة تكنولوجية متخصصة وداخلين على مرحلة انطلاق كبير في هذه الجامعات"، مؤكدا أن هناك دخول للقطاع الخاص، حيث يرى أن لديه فرصة استثمارية واعدة في هذا المجال بمصر.
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