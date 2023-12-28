شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: القاهرة الكبرى على موعد مع أمطار متوسطة خلال ساعات الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم ساعات الليل، والقاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار متوسطة الشدة خلال ساعات الليل حتى غدا الخميس على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تزداد حدة الأمطار غدا الخميس على شرق البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق (مطروح - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - الفيوم - القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأيضا متوقع غدا نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.