شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: منظومة الدعم التموينى تغطى 70% من الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن بطاقة التموين هي الأداة الفعالة والأكثر فاعلية لوصول المساعدات والاحتياجات للمواطنين، ومغطى بمظلة الدعم أكثر من 62 مليون مواطن، وفي الخبر مغطى 70 مليون مواطن بما يعني أكثر من 70% من الشعب المصري مغطى بمنظومة الدعم.

وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه حال تبقى شيء من مخصصات الدعم يتم إعادة تدويرها في الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مخصصات الدعم التمويني أكثر من 127 مليار جنيه.

وتابع: كل فرد يضاف على بطاقات التموين يكلف الدولة 50 جنيه وله أيضا حصة في الخبز وكل ما يضاف على بطاقات التموين يحتاج في البداية أن يكون له مخصص مالي، وأي فرد غير مستحق يخرج من بطاقات التموين يظهر عندنا فئات أخرى تدخل".