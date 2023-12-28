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باحث سوداني: الجيش السوداني يمارس ضغوطا على ميليشا الدعم السريع في ولاية الخرطوم

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القاهرة - سامية سيد - قال مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن القوات المسلحة السودانية مارست ضغطا كبيرا على ميليشا الدعم السريع داخل ولاية الخرطوم وفي أنحاء مدن أم درمان في الفترة الأخيرة، ما جعلها تدخل إلى ولاية الجزيرة.

أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن ميليشا الدعم السريع المتمردة دخلت إلى ولاية الجزيرة بهدف السرقة وممارسة عمليات نهب السيارات وغيرها، إلا أن هذه المجموعات منقطعة تماما عن خطوط إمدادها، متابعا: "الوضع العسكري الآن في ولاية الجزيرة، أن القوات المسلحة السودانية تقوم بتطويقها من ثلاث جبهات وأعتقد أن الميليشا ليست قادرة على الاستمرار أو الوقوف أمام القوات السودانية".

أما الوضع في ولاية الخرطوم، فوفق عبد العزيز، يسير بخطى جيدة من قبل القوات المسلحة السودانية، وتكاد تكون مدينة أم درمان خالية تماما من الميليشا المتمردة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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