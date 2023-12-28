شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 533 حالة إشغال خلال حملة مسائية مكبرة فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حي الدقي حملاته اليومية لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت حملته المسائية اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق وإدارة الإشغالات عن رفع 533 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك بشارع الموسيقار علي اسماعيل وميدان المساحة وشارع إيران والتحرير.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.