يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن أخذ مصل الانفلونزا ضرورة، لأنه يقلل الأعراض ولا يحمى من نزلات البرد، لافتا إلى أن الفيروسات التنفسية تنتشر فى هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، وعلى رأسها الأنفلوانزا الموسمية التي بشكل كبير هذا العام.

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا، فى هذا العام تنتشر الانفلوانزا الموسمية، وهي خطيرة على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالى لا بد من تناول لقاح الأنفلوانزا".

واستكمل:"الأنفلوانزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أما باقى الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروسات ضعيفة، والشخص أصبح يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابها فى أعراضها".

وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الاشتباه فى الإصابة، لافتا إلى ضرورة الذهاب وفورا إلى الطبيب فى حال زيادة الأعراض.

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