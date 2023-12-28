شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس" في أبو النمرس، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 2023/12/29 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/30. وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطيئ بمنطقة أبو النمرس. وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع. وأوضحت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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