محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، مؤكدة أن الأمطار قد تصل لرعدية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، مشيرة إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة قد تسقط عليها أمطار متفاوتة الشدة تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم الخميس، هي على النحو التالي:

- سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (محافظة البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء).

- سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا (مطروح، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، القاهرة والجيزة والقليوبية)، قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة.

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (جنوب سيناء).

- سقوط أمطار خفيفة (الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير، بني سويف، المنيا).

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