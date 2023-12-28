الحكم في دعوى التعويض المقامة من عمرو أديب ضد محمد رمضان.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح الجيزة، اليوم الخميس، حكمها في دعوى التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، يتهمه فيها بالسب والقذف.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بتغريم "رمضان" 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف «أديب»، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

ووفق صحيفة الدعوى، كان الفنان محمد رمضان قد تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به "الحكاية"، حيث اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمتاح للكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره.